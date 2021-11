reguntado una vez si es posible pensar demasiado en el Holocausto , W. G. Sebald, el gran novelista alemán ( bit.ly/3qpnL8w ), remarcó que toda persona seria solamente piensa sobre esto ( bit.ly/3qqFFb9 ). No es por afianzar la seriedad , pero mirando lo que está pasando en Białowieża, uno de los últimos bosques primordiales de Europa en la frontera entre Polonia y Bielorrusia ( bit.ly/3D1sUac ), con la guardia fronteriza bielorrusa empujando a golpes y puntas de los fusiles a los grupos de refugiados iraquíes, afganos y sirios al lado polaco ( push-in) y con la guardia fronteriza y policía polaca, junto con el ejército, cazándolos, reuniendo a golpes y a punta de fusil y botándolos de vuelta ( push-back) −impidiéndoles solicitar el asilo y en vez de brindarles ayuda, atención y protección en una clara violación a la ley internacional−, no he podido pensar en ninguna otra cosa.

Imposible no sentir reminiscencias (bit.ly/3bVErfk) con los tiempos cuyas lecciones −cada ser humano merece ayuda− hoy se está desechando en una, sancionada estatalmente, atmósfera de miedo −siendo varios cientos de migrantes, frente a un país de 40 millones, una amenaza claramente exagerada− y/o indiferencia.

Imposible, mirando estos crímenes fronterizos, no acordarse de aquellas, a menudo erróneamente atribuidas a Brecht, palabras escritas en Dachau por Martin Niemöller (bit.ly/3EU7AnN), el pastor luterano, que hablan de persecución, culpa y responsabilidad personal: Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a por los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a por mí, no había nadie más que pudiera protestar .

Igualmente el estado de excepción −en clásicos términos de G. Agamben−, declarado por el gobierno polaco en una zona de 5 kilómetros de la frontera para impedir la llegada de organismos humanitarios, servicios médicos y la prensa, recuerda aquellas zonas especiales alrededor de los campos y los guetos, siendo Białowieża, en efecto, convertida en una suerte de gueto poblado por migrantes (bit.ly/3bTfWj5), los modernos homi sacrii, a quienes nadie −hasta ahora− está exterminando activamente, pero sí los está exponiendo a la muerte en un perfecto ejercicio de lo que A. Mbembe denomina la necropolítica .