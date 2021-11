Otro movimiento hacia adelante en lo que se perfila como la declaración final, a la que tuvo acceso La Jornada, es que hasta 196 países se comprometen a impulsar los objetivos climáticos para 2023, otros 33 gobiernos adelantaron sus objetivos a 2022 y 36 acelerarán la eliminación del carbón y reducirán subsidios a los combustibles fósiles, éste un rubro nombrado por primera vez en 25 años de negociaciones climáticas de la ONU y representa una conquista del poder popular.

Agnes Hall, vocera de la plataforma 350.org y observadora en la COP26, explicó que este proyecto de resolución final contiene puntos importantes que vale la pena celebrar. Por ejemplo, existe la decisión de dar informes de síntesis anuales; si esto se puede hacer sin crear una carga adicional para los países del Sur global, esto significa que podemos evitar que los gobiernos difundan reportes erróneos sobre cómo sus promesas nos ayudarán a mantener un calentamiento máximo de 1.5 grados .

Jennifer Morgan, de Greenpeace Internacional, fue la más pesimista al advertir que el borrador final no es un plan para resolver la crisis climática, sino que es un acuerdo para que todos crucemos los dedos y esperemos que salga lo mejor posible. Es una petición para que los países, quizá, puedan hacer más el próximo año. Pero esto no es suficiente y los negociadores no deberían ni pensar en salir de esta ciudad hasta que hayan llegado a un acuerdo a la altura del momento. Porque, con toda seguridad, éste no lo está .

Morgan añadió que mientras el texto pide una eliminación acelerada de las subvenciones a combustibles fósiles, gobiernos saboteadores, como los de Arabia Saudita y Australia, trabajarán para eliminar esa parte antes de que se cierre esta conferencia. Los ministros ahora tienen tiempo para mejorar el texto y hacer el trabajo aquí en Glasgow, en lugar de darle una patada al clima una vez más .