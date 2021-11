Fabiola Martínez, Roberto Garduño y Juan Carlos Flores

Periódico La Jornada

Viernes 12 de noviembre de 2021, p. 8

Un día después de advertir a los funcionarios del sector salud que no aceptará excusas ni desabasto en medicinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si bien tiene toda la confianza en el secretario Jorge Alcocer, la indicación, que no regaño –matizó–, fue porque es urgente garantizar la distribución de los fármacos y actuar con eficiencia.

¿Cómo es posible que llegue Sabritas o las aguas industrializadas hasta la comunidad más apartada? Hay productos chatarra en todos lados. ¿Cómo no vamos a hacer llegar las medicinas, todas, si hay presupuesto suficiente, si ya se resolvió el problema del monopolio que existía? , señaló.

El gobierno federal puede comprar ahora medicinas en cualquier país del mundo, por lo cual no debe haber ninguna excusa para tener todos los medicamentos gratuitos, subrayó.