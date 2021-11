Sin embargo, no descartó que pasado un tiempo, después de valorar la opinión de la gente al respecto, Nieto pueda reintegrarse a su gobierno e incluso a una embajada, como se le planteó en la conferencia de prensa matutina de ayer, realizada en Colima.

Señaló que, de continuar en el cargo, la oposición hubiera estado dale, dale y dale , utilizando el episodio para restar autoridad a su gobierno, porque los corruptos y conservadores no diferencian una cosa de la otra, de tal forma que a final de cuentas no es Santiago, somos nosotros, es el Presidente .

No se permitirán extravagancias de ningún tipo en los servidores públicos, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a la salida de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego del escándalo –como lo definió el mandatario– de su boda con la consejera electoral Carla Humphrey.

Por eso se le nombró para que sea el fiscal, el responsable de esta oficina de inteligencia financiera, porque cero corrupción, cero impunidad , expuso López Obrador.

Para combatir la corrupción y la impunidad, añadió, se necesita tener autoridad moral y buena fama pública, así como humildad.

Santiago Nieto es un abogado profesional, recto, le tenemos mucho respeto; pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancia, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana , subrayó.

“Es Juárez: ‘el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía’. Nada de lujos, de extravagancias, la gente está harta de eso.”

Aclaró que si la decisión es comportarse de otra manera, comprarse vehículos de lujo y residencias, se puede hacer pero no en el servicio público. Por tanto, “no desacreditamos a Santiago –porque además no es una gente con malos antecedentes, es una gente íntegra– sino las circunstancias, y no podemos tolerar nada”.

Y al ensalzar el valor de la austeridad republicana, el Presidente dijo que la fórmula de su gobierno ha sido exitosa, a pesar de los pesares, como la pandemia, si no, otra cosa sería la situación del país .

Entonces, dejó en claro que en su administración no serán tolerantes ni flexibles cuando se trate de austeridad y combate a la corrupción.