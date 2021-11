▲ El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, durante la mañanera de ayer en Colima, donde el Presidente le dio la palabra para que fijara la postura del gobierno federal sobre el recorte al presupuesto del INE. Foto Presidencia

–¿No estaría en riesgo la consulta por esos argumentos?

–Nosotros consideramos que no está en riesgo el ejercicio de la consulta y, de acuerdo con el dictamen que se votó en San Lázaro, el instituto electoral tiene fondos en unos fideicomisos como para invertir en el ejercicio de la revocación de mandato.

Antes, López Obrador se refirió a los amparos concedidos a dos ejidos por los que cruza la autopista Manzanillo-Guadalajara, que por su efecto mantiene detenida la construcción del último tramo de esa vía: “Es importante que se traten estos asuntos porque, sin dejar de garantizar el derecho a la protección que significa el amparo y acudir a la justicia, ojalá y los jueces en estos casos actúen de manera expedita, que no se tarden tanto los procesos, las resoluciones.

“Antes, como esto no se sabía, no se conocía el por qué; imagínense un transportista o un automovilista que tiene que esperarse ahí 20 minutos, media hora, no sabe que es por un amparo, que ya va en la segunda instancia, pero lleva un año y no se resuelve. En estos casos las autoridades judiciales deben actuar en todo de manera pronta, expedita, porque se perjudica a terceros.