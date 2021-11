E

n los dos últimos capítulos (6 y 7) de The Green New Deal, Jeremy Rifkin (JR) aborda dos temas: hacia dónde iría el mundo (de librarse de la extinción) y el paquete de medidas que contiene el New Green Deal. Empieza así el cap. 6: “El dramático traslado de los fondos de pensiones públicas y privadas del sector de combustibles fósiles hacia la economía verde inteligente, señaliza la mayoría de edad del capitalismo social. La inversión socialmente responsable (ISR) ha migrado desde los márgenes al centro de la actividad de mercado proveyendo la marejada para la transición fundamental: el abandono de la civilización de los combustibles fósiles” (p. 166). Narra que la ISR nació en el movimiento mundial para desinvertir en el apartheid en Sudáfrica y llegó a EU con las discusiones en torno al uso de los fondos de pensiones para minar la seguridad económica de los trabajadores. Describe la postura de Milton Friedman que la noción de ISR perjudicaba el funcionamiento de los mercados al introducir restricciones ideológicas, misma que se convirtió en regla seguida puntualmente por los responsables de los fondos de pensiones. Sin embargo, argumenta que las generaciones jóvenes de baby-boomers, generación X y millenials presionaron, en batallas entre accionistas y en los fondos de pensiones, por valorar las inversiones por sus prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Dice que una nueva frase entró al diálogo sobre inversiones económicas y se convirtió en mantra: hacerlo bien al hacer el bien . Con esta contranarrativa, sindicatos y ONG presionaron para promover la ISR. Las nuevas generaciones añade, avergonzaron las conductas moralmente irresponsables e inaceptables usando los medios sociales para ello y para lograr cambios en las prácticas corporativas. El cambio climático ha acelerado la salida de fondos de las industrias fósiles. Algunos estudios citados por JR muestran que las empresas con altos niveles de prácticas ASG tienen mejor desempeño que sus competidores. JR señala que la infraestructura de combustibles fósiles que ha sido, hasta ahora, el sostén de la prosperidad y el bienestar de las sociedades está llegando a su fin, lo que afortunadamente ocurre cuando ya está en ascenso la infraestructura de la Tercera Revolución Industrial (TRI). Las inversiones bajas en carbón (CO₂) no sólo son ISR, sino financieramente muy rentables, subraya. Analiza diversas opciones para la inversión y operación de la nueva infraestructura y sus problemas. Llega a la conclusión que: