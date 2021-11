¿E

stás de acuerdo con la renuncia de Santiago Nieto? Su boda en Guatemala con la consejera del INE Carla Humphrey fue una extravagancia , en opinión del presidente Andrés López Obrador. Éste es el planteamiento de nuestro sondeo semanal, los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 2 mil 205 personas; en Twitter, 470; en El Foro México, 493 y en Facebook, mil 242. Utilizamos el software Survey Monkey. Éste es el único sondeo que permite que los participantes tomen fotografías de su desarrollo, para que tengan la seguridad de que su voto es respetado.

Twitter

Serio conflicto de intereses…. Basta ver los invitados y lo de los 35 mil dólares, no creo que fuera casualidad. Demasiado burdo.

@Eloisa Villarreal / San Pedro Garza García

Como funcionario público y con esa gran responsabilidad que tenía, debió ser austero en un acto personal, al que tiene derecho, pero ser congruente con lo público y lo privado.

@José Antonio Peralta Morales /CDMX

Había un conflicto de intereses con su esposa, y dirán misa, pero eso tiene que ver. Se fue un tigre, pero llego un león. Quedó mejor ahora.

@Mrcaballero /CDMX

Facebook

Todos podrían irse, menos él. Es indispensable en la 4T. Me hace pensar que le pusieron un cuatro . AMLO, rectifica.

@luludelbosque /CDMX

Santiago Nieto fue una víctima de una serie de circunstancias. Se trató de un evento familiar sin tintes políticos, un invitado ocasionó el problema. Es necesario entender que la 4T es un movimiento que busca la lucha contra la corrupción; sin embargo, tus amistades pueden no estar de acuerdo con este principio. No se puede renunciar a tu familia y a tus amigos por no estar de acuerdo contigo.

@Roberto Sánchez Ensch /Cholula

Es un buen servidor público, me parece que el Presidente se equivocó al aceptar su renuncia. El escándalo no lo provocó su boda, sino todo lo ocurrido alrededor de ella. Da la impresión de que esto fue urdido por los intereses que se han visto afectados con sus acciones.

@ Miguel Ángel Bustamante /CDMX

Aun cuando él no estuvo involucrado en la confiscación de dinero en el aeropuerto a un invitado a la boda, tuvo el valor y la determinación de renunciar para que los chayoteros y demás lacras derechangos no tuvieran materia para pegarle a la 4T.