Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 12 de noviembre de 2021, p. 33

Cuernavaca, Mor., La secretaria de Cultura en el gobierno del perredista Graco Ramírez (2012-2018), Cristina Faesler Bremer, junto con tres ex funcionarios de esa dependencia estatal, fue imputada por el delito de ejercicio ilícito del servicio público porque gestionaron el pago de alrededor de un millón de pesos para la edición de un libro que nunca fue publicado, informó la Fiscalía Anticorrupción de Morelos.

Los otros tres acusados son Manuel Zepeda, ex subsecretario de Fomento a las Artes; Héctor López, ex director general de Gestión Administrativa, y José García Valtierra, ex director general de Museos y Exposiciones.

La audiencia de imputación a los cuatro ex servidores públicos, refirió la Fiscalía Anticorrupción, se llevó a cabo los días 8 y 9 de noviembre; todos quedaron formalmente acusados y como medida cautelar les impusieron acudir a firmar cada mes, además de que tienen prohibido salir del país.

La Fiscalía Anticorrupción aportó un dictamen pericial que especifica un daño patrimonial por 908 mil 999 pesos por pagos realizados y no justificados.

Conaculta, implicado