Fueron tres años dedicados a investigar, con una parte teórica calculada, y a escribir con un estilo ágil, muy personal, con episodios de anécdotas reales, porque la fracción práctica se llama vida. Era muy importante que el libro fuera accesible, divertido y ameno. Que no se sintiera como de teoría o académico, porque siento que eso aleja a los lectores y lo que me interesaba era acercarles el tema. Pero, al mismo tiempo, al ser una investigación tenía el deseo de que las fuentes estuvieran disponibles para quienes decidan adentrarse a ciertos puntos, si no, el libro sería un ensayo personal, totalmente .

Hablo del poliamor o de las relaciones abiertas, por ejemplo, pero no me interesa decir que esa es la única manera de relación sana, que estás atrasado o en la prehistoria. Para mí eso no es algo útil, ni que aporte a alguien; te vuelve una especie de fundamentalista de cierto tipo de relaciones. Más bien me interesa que desde donde estamos parados pensemos qué queremos y sus repercusiones , dice la autora.

La también ensayista y traductora fue incluida por la revista Granta en su lista de las mejores narradoras en español menores de 35 años. En 2019 hizo su debut literario con la novela Anticitera, artefacto dentado. Su segunda publicación editorial es este nuevo manual sobre el arte de amar en el vertiginoso siglo XXI, esta época pantanosa .

Explica que existe un supuesto de que no aprendemos a amar, sino que es algo natural. Sin embargo, es en la familia y a partir de lo que sucede en nuestra infancia cuando se adquieren modelos internalizados que no reflexionamos mucho. También nos enseña la cultura popular, las series que nos dicen qué es el amor, las canciones, las películas y los libros. Es complejo, pero básicamente es el entramado social , que empapa y dibuja las relaciones amorosas.

Desde el inicio de las páginas, García-Junco establece el uso del lenguaje inclusivo, que levanta pasiones; hay quienes se enojan muchísimo y hay quien lo defiende a capa y espada. Yo estoy del lado de utilizarlo, no se lo impondría a nadie; me parece muy útil para considerar identidades que normalmente no lo son. Aunque yo no hago un análisis de las identidades no binarias, sí me propongo incluirlas de alguna forma o al menos mencionar que existen. Implica una disrupción del lenguaje muy importante; cimbrar el lenguaje con cosas nuevas me parece pertinente en este libro, y no complica la lectura, en mi opinión .