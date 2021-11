Al principio y por un lapso breve, la pandemia se concentró, sobre todo, en China. El 4 de febrero de 2020 le correspondía más de 99 por ciento del total de casos. Dos meses después, para finales de marzo, la situación había dado un primer vuelco: los contagios en China equivalían a sólo 11 por ciento del total mundial y los correspondientes a otros tres países (Estados Unidos, Italia y España) superaban su número absoluto.

(Ha aparecido, por cierto, un memorial espléndido de la experiencia española con la pandemia: Antonio Muñoz Molina, Volver, ¿a dónde?, Biblioteca breve, Seix-Barral, Madrid, 2001. Disponible también en edición digital.)

Desde entonces, la pandemia se ha expandido mucho más rápido fuera de China que en ésta. La participación de China en el número total de contagios cayó a 0.4 por ciento en agosto de 2020 y se sitúa ahora en apenas 0.05. Al comienzo, todos los contagiados fueron chinos; ahora, 22 meses después, sólo cinco de cada 10 mil. Es difícil encontrar indicador más elocuente de la efectividad de la estrategia de China.

La tensión entre países que adoptan estrategias distintas ante la pandemia, sobre todo cuando guardan vecindad, es reveladora del reconocimiento de que, si bien hasta ahora esas respuestas han sido diseñadas y decididas a escala nacional, resulta imperativo buscar estrategias de alcance regional e incluso global dado que, como tantas veces se ha dicho, el virus no requiere pasaporte y no reconoce fronteras.

