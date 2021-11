Reuters, Afp y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 11 de noviembre de 2021, p. 14

Glasgow. Un grupo de países, empresas y ciudades se comprometió ayer a eliminar progresivamente los vehículos de combustible fósil para 2040, como parte de los esfuerzos para reducir las emisiones de carbono y frenar el calentamiento global.

Sin embargo, los tres principales fabricantes de automóviles del mundo, Toyota Motor Corp, Volkswagen AG y Renault-Nissan-Mitsubishi, así como los principales mercados automovilísticos –China, Estados Unidos, Alemania, Japón–, no se adhirieron, lo que pone de manifiesto los retos que supone el paso a las emisiones cero.

Entre los principales firmantes figuran Ford, Mercedes Benz, General Motors, Volvo, Daimler AG, la china BYD Co Ltd, Jaguar Land Rover, una unidad de la India Tata Motors Ltd, Nueva Zelanda y Polonia y grandes empresas compradoras de vehículos, como Leaseplan, que alquila 1.7 millones de autos en 30 países.

El transporte por carretera representa aproximadamente 20 por ciento de toda la contaminación causada por los seres humanos.

En un compromiso por separado, Gran Bretaña indicó que planea acabar con la producción de vehículos pesados de diésel, entre 2035 y 2040.

Este día representa un momento muy especial (...) gobiernos del mundo entero se comprometen a vender coches, furgonetas y vehículos pesados 100 por ciento sin emisiones , declaró el ministro británico de Transportes, Grant Shapps.

Para Martin Kaiser, director ejecutivo de Greenpeace Alemania, es sin embargo gravemente preocupante que los principales países y fabricantes no hayan firmado el pacto. Para acabar con el combustible fósil tenemos que cortar con nuestra dependencia. Eso significa abandonar los motores de combustión en favor de coches eléctricos y crear redes de transporte público limpio lo antes posible , indicó.

China y Estados Unidos anunciaron un plan conjunto para reforzar la acción climática en la próxima década, un paso importante en la buena dirección , de acuerdo con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

El acuerdo chino-estadunidense no contiene objetivos cifrados, pero asegura que ambos países, los principales emisores de gases de efecto invernadero (cerca de 40 por ciento mundial) están dispuestos a liderar conjuntamente, a pesar de sus profundas desavenencias en otros campos.