Jesús Estrada

Periódico La Jornada

Jueves 11 de noviembre de 2021, p. 10

Chihuahua, Chih., La fiscalía de Chihuahua mantiene vigentes 15 órdenes de aprehensión en contra del ex gobernador priísta César Duarte Jáquez, obtenidas ante jueces de control del Poder Judicial local, las cuales se harán valer cuando el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos concrete su extradición y lo traslade de Miami, Florida, a la Ciudad de México, informó el titular de la instancia estatal, Roberto Javier Fierro Duarte.

Fierro Duarte señaló que no existe fecha próxima para la entrega del ex mandatario estatal a las autoridades mexicanas. Los tiempos no son todavía para que él llegue de forma inmediata , pues los abogados defensores tienen oportunidad de impugnar la autorización de extradición.