Jueves 11 de noviembre de 2021, p. 7

Colima, Col., Con un llamado terminante a las autoridades de salud para cumplir, sin excusas, con el abasto total de medicamentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió frente a integrantes del gabinete: yo no quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos si no hay fármacos para atender a los enfermos .

El mandatario encabezó este miércoles una reunión para definir un plan de apoyo a Colima, entidad que vive una situación grave en materia de salud, seguridad y finanzas, informó Indira Vizcaíno, gobernadora morenista, quien recibió hace unos días la administración con una deuda de 11 mil millones de pesos, más de la mitad del presupuesto anual del estado.

En el salón estaban –entre muchos otros funcionarios federales y estatales– el secretario de Salud, Jorge Alcocer; el titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer; el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo y el del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste), Luis Antonio Ramírez Pineda, aunque la orden del jefe del Ejecutivo se enfocó hacia los dos primeros.

Luego de puntualizar algunos objetivos a cumplir en la materia, subrayó la importancia de los medicamentos. No vamos a estar tranquilos mientras no haya abasto suficiente de fármacos, atención médica y medicamentos gratuitos, y no me refiero sólo a los del cuadro básico, sino a todos, hasta los más difíciles de conseguir .

Por eso –dijo López Obrador– se abrió la posibilidad de comprar los fármacos en el mundo.