Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 11 de noviembre de 2021, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con Joe Biden y Justin Trudeau en Washington, el 18 de noviembre, en el contexto de la novena cumbre México-Canadá-Estados Unidos, confirmó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

En la conferencia matutina de ayer, el mandatario señaló que aunque el tema no se inscribe en la agenda, está dispuesto a explicar a su homólogo de Estados Unidos el fondo de la reforma eléctrica.

“No está en la agenda, pero si surgiera, nosotros explicaríamos en qué consiste la reforma. Lo que queremos es que no se siga abusando de los consumidores, que no aumenten los precios de la energía eléctrica. Yo hice el compromiso de que no iban a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, de la luz, y he cumplido. No van a subir en todo el sexenio.

Para eso, ayuda mucho el que se terminen los privilegios creados con la llamada reforma energética para favorecer a empresas particulares, sobre todo extranjeras, que abusan vendiendo cara la luz a la Comisión Federal de Electricidad.

El Ejecutivo respondió con amplitud a la probabilidad de que surja el tema en su encuentro con Biden, una vez que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha externado dudas en torno a la iniciativa constitucional, y los detractores de su gobierno han utilizado la postura del diplomático como argumento contra la reforma.

“Que no estén mintiendo al hablar de energías limpias, cuando en el fondo de trata de negocios sucios. Ese modelo lo trajeron de España, cuando los empresarios de ese país llevaron a cabo la segunda conquista económica, cuando eran los que mandaban. No me va a costar ningún trabajo decirle al presidente Biden, si me pregunta, que no creo que lo haga, porque es muy respetuoso y ese es un asunto que corresponde a los mexicanos; nosotros no vamos a dar consejos a otros países y él es muy respetuoso de nuestra soberanía, cosa que le agradezco mucho, pero en el caso de que me dijera algo le diría: pues, presidente, es que no quieren dejar de robar y díganme qué se hace en estos casos, ¿me convierto en cómplice o represento con dignidad a mi pueblo?