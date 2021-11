Enrique Méndez y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 11 de noviembre de 2021, p. 3

El bloque opositor en la Cámara de Diputados advirtió ayer que si el partido mayoritario aplica la aplanadora en la aprobación del presupuesto y no le hace cambios al dictamen, va a hacer valer sus votos cuando se discutan las reformas constitucionales.

Tanto en conferencia de prensa como en una reunión con alcaldes, dirigentes y legisladores de PAN, PRI y PRD pidieron la inclusión de su proyecto de presupuesto alterno, donde se plantea regresar el fondo para seguridad y otras partidas destinadas a estados y municipios.

Si bien el presupuesto no es controvertible, anunciaron que acompañarán las acciones y medidas que tomen gobernadores, alcaldes y organismos autónomos. Entre ellas, un eventual recurso del Instituto Nacional Electoral, que ha señalado que si no hay presupuesto no se podrá hacer el proceso de revocación de mandato.

Al dar inicio la discusión sobre el dictamen del presupuesto 2022 en el pleno de la Cámara de Diputados, Alejandro Moreno, presidente del PRI y diputado federal, subrayó que Morena y sus aliados pueden avasallar , pero alertó que podrían estar cambiando los pesos por los centavos .

Recordó que ellos tienen la mayoría simple, pero deben pensar también en la gobernabilidad, en la construcción de consensos y en lo que falta para los próximos periodos. Tienen que construir acuerdos con nosotros para las próximas reformas , sostuvo.

Tras considerar que su proyecto alternativo es viable, el dirigente priísta puntualizó que el bloque mayoritario tiene votos para el presupuesto, pero nosotros tenemos los votos para todas las reformas .

Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD, expuso que si sus adversarios aplican la mayoría mecánica, “que se hagan responsables de eso… y que cuenten con toda la reciprocidad” de la coalición Va por México en lo que hace a los cambios constitucionales.