Batres, que hasta no hace mucho lucía un perfil guerrero que bien podría enfrentar con buena ventaja a la oposición, a ultimas fechas se ha mostrado más que tranquilo, conciliador y hay quien hasta lo califica de temeroso, un carácter desconocido en el funcionario.

Pero lo que más llama la atención es que Batres estará ahora del otro lado del mostrador y tendrá que aguantar a un oposición que, si bien no es representativa de la población de la capital, sí es muy escandalosa y tratará de hacer del secretario de Gobierno su saco de golpeo.

Uno de los momentos seguramente más difíciles para el funcionario será cuando se trate el tema del comercio ambulante, en el que el problema –después de los momentos más duros de la pandemia– hizo crisis. Mucha gente tuvo que recurrir a la venta callejera para conseguir ingresos, es decir, el problema creció y no se ha resuelto por más que algunos lugares hayan sido desalojados.

Y no sólo eso. El conteo de las manifestaciones populares que han caminado por algunas calles de la capital advierte que cada día, cuando menos ocho grupos, por diferentes motivos, han decidido salir de sus casas para hacer públicas su demandas.

Por primera vez, hasta donde recordamos, se hará oficial la cifra de desaparecidos en la CDMX: 214 personas de las 543 que fueron calificadas como ausentes, aunque más de 300 fueron localizadas. Por más que se quiera, el dato no puede pasar inadvertido, porque espanta, pero siempre será mejor que mantenerlo en ese silencio ominoso que al paso del tiempo pesa en la historia.

De cualquier manera, este día tal vez tenga que despojarse del hábito del concertador para responder a las agresiones que desde el panismo, por ejemplo, le habrán de enderezar.

Del otro lado no tendrá mucho problema, los integrantes de su partido habrán de darle los respiros que requiera en la comparecencia, aunque –no hay que descartarlo– en la bancada de Morena no todos están de acuerdo con su trabajo, pero saben que una parte del Legislativo local está dominada por Valentina, hermana del secretario, y no se atreverán a arrojar la piedra.

Por otro lado, el tema será una de las municiones más pesadas de la oposición que denunciará conflicto de intereses y eso llevará a una discusión que ocupará un buen tiempo de la reunión.

Frente a eso, que es una realidad a la que no se pueden poner excusas, Morena debe tener ya un discurso bien preparado porque si bien hay datos y situaciones de gobierno que podrán salir a debate, ésta será una de las más álgidas.

Y no olvidar a la línea 12 del Metro y todo lo que esa tragedia ha acarreado, que aunque no correspondiera a la secretaría que encabeza, Batres será un blanco de ataques, seguramente. Total, el Congreso estará calientito desde temprano. Ya veremos los resultados.

De pasadita

La fiscal de la ciudad, Ernestina Godoy, ya puede dar cuenta de cómo ha disminuido la violencia en la capital, pero lo más afortunado en el caso de la relatoría de la funcionaria es que señala que no se trata sólo del trabajo de su dependencia.

Para Godoy es la labor conjunta de los organismos de seguridad y los lineamientos de la jefatura de Gobierno son los que han logrado que eso que parecía ya un imposible empiece a dar seguridad a los capitalinos, el descenso en la violencia. Eso sí que es bueno.