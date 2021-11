▲ RECORTE AFECTA REFORMA. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, advirtió ayer que el recorte de 3 mil millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial de la Federación en 2022, le impediría cumplir con la tercera etapa de la reforma en materia de justicia federal, lo cual afectaría los compromisos adquiridos con nuestros socios del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Foto Marco Peláez

Un trabajador de otra sección, cuyo nombre se omite, reportó a esta columna: “A los que intentaron registrarse los rechazaron que porque la copia de un contrato de un suplente no es legible, que la credencial mostrada no es la misma del padrón que tienen; a saber de qué año es el padrón que manejan. Hasta ahora parece que van solos o con otra planilla de los mismos, pero revuelta; ellos la chiflan, la cantan y la bailan solos. Cada día se vuelven más cínicos (los líderes romeristas): en el cobro para los transitorios que suben a plataformas, en los descuentos descarados que nos hacen de nómina sin decir agua va, en descuentos por un seguro de vida que no pedimos... tan fuera de la legalidad…”

Ayer, en un tuit de apaciguamiento temporal, Santiago Nieto Castillo (SNC) describió los actuales como tiempos revueltos . Lo hizo para señalar que silencio y moderación habrán de regir su conducta: silencio, reflexión y paciencia . Sus decisiones, agregó, se darán primero en lo personal, luego en lo familiar y después en lo político. No es una bandera blanca de rendición sino de alto provisional al fuego, ha de suponerse que en particular al que antes le era o parecía amigo .

Por lo pronto, el Presidente de la República remachó la puerta de salida del ex director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al expresar que había sido buena la decisión de Nieto Castillo de renunciar al cargo.

Pudo haber elegido palabras neutras o menos definitorias. Por ejemplo, que era una decisión de SNC que él respetaba; pero prefirió cargar la tinta y dejar sin resquicio de interpretación, tomando las andresinas expresiones en sentido inverso, que para él hubiera sido mala decisión que el abogado queretano hubiese pretendido quedarse en el cargo. ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx