Como siempre, Bernado Bátiz muy puntual en sus comentarios. Así como critiqué la columna de Víctor M. Toledo, así alabo esta opinión del maestro, publicada el pasado 8 de noviembre (Alma mater). La crítica no es a la UNAM, es a los grupos del poder neoliberal que se apoderaron de la universidad.

Denuncian duro golpe a las pensiones

El presidente Andrés Manuel López Obrador nos pide a jubilados y pensionados del Issste que tengamos paciencia en nuestros reclamos de tener una pensión digna y que ya está buscando la forma solucionar nuestros problemas.

Nosotros creemos que la posible solución no la va a encontrar recurriendo a banqueros y empresarios, sino junto a nosotros al analizar la ruta que le hemos hecho llegar como integrantes del Frente en Defensa de la Seguridad Social y Solidaria que consiste en al menos en tres acciones:

1. Mandar una iniciativa preferencial que reforme la actual ley y que deje sin efecto la aplicación de la UMA en las pensiones.

2. Se practique una auditoría actuarial con la participación de nuestros actuarios que demuestre ante el pueblo que las Afore son fuente de saqueo de los ahorros de los trabajadores mexicanos y que los van a hundir en la pobreza cuando se jubilen o pensionen.

3. Que decrete en un acto de justicia social mediante una compensación que en tanto no se regrese al sistema solidario de pensiones, de los intereses generados en las Afore se paguen las pensiones con base en el salario mínimo.

Nosotros no deseamos aumentar los problemas a la 4T, pero no podemos seguir callados ante el duro golpe que dieron los neoliberales a nuestras pensiones y en consecuencia nos ponemos a las órdenes de AMLO en [email protected] 55 10 14 70 53

Francisco Muñoz Apreza, vocero presidente nacional del Consejo Nacional de Adultos

Minera Alamos Gold dañará naturaleza en Morelos

Ahora en el estado de Morelos, entre los municipios de Temixco y Xochitepec se pretende la operación de la minera de oro y plata Alamos Gold (La Jornada 6/11/21), con lo cual se dañaría el fundamental patrimonio de la humanidad, que es la naturaleza.

Es vital que se suspenda tal propósito destructor, cuyas consecuencias negativas, reitero, serán para el medio físico, zona arqueológica de Xochicalco y primeramente de los habitantes de la región.

Apelamos al sentido común sobre la conservación de la vida. Y de la reunión reciente de Glasgow Escocia, con base a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Cómo decía el Principito: recuerdo el cielo y las estrellas, conservo mi flor por ser única y por ello protejo al planeta.

Jorge Antonio Rojas Ramírez

Apoyo a adultos mayores

Mi esposa y yo solicitamos el apoyo de 68 y más. Me comuniqué al teléfono 800-639-4264 y la señorita que me contestó me indicó que tengo que registrarme de nuevo ; así, tranquilamente, con una voz impersonal que ofenßde. Desde el pasado 23 de marzo nos registramos y ¡nada! Uno esperando la ayuda y los laberintos de la burocracia empantanando este magnífico programa del gobierno. ¿Cómo es posible que los de 65 se hayan registrado en julio y ya están recibiendo el apoyo y uno nada. Correo electrónico: [email protected]

Agustín Flores Ávila