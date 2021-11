“En mi bandeja de Facebook encontré varias advertencias de tortura, secuestro y levantones, que me iban a matar y que yo no sabía con quién me estaba metiendo. Hasta exhibieron mi número de teléfono, la calle donde vivo y fotos de mi familia. Toda esta campaña es para callarme”, advirtió.

Recalcó que la minera se ha valido de artimañas, como organizar junto con autoridades agrarias asambleas sin respetar los usos y costumbres, para comprar a los comuneros (184) y ejidatarios (60) .

Sin embargo, explicó Hernández García, al menos 25 por ciento de los 2 mil habitantes de Tetlama están en desacuerdo con la mina, pues prevén los daños que causará al medio ambiente, a su salud y a su patrimonio cultural.

En tanto, la Unificación de Pueblos y Colonias Contra la Minería en Morelos exigió a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que no apruebe el manifiesto de impacto ambiental de la compañía, a la cual le fueron otorgadas siete concesiones para explotar 16 mil hectáreas en Temixco, Xochitepec, Miacatlán y Coatetelco.