Colón Morales, comunera y opositora al proyecto hidroeléctrico La Parota, manifestó que su familia no ha dejado de buscar a su marido con los medios que tenemos a nuestro alcance. Exijo que se reanuden las brigadas de la Comisión Nacional de Búsqueda .

En conferencia de prensa en la explanada del zócalo de Acapulco, la esposa de Vicente, Samantha Colón Morales, quien emitió primera por vez un mensaje público tras la ausencia de su pareja, indicó que ayer se cumplieron 96 días de la desaparición y aseguró que el único delito de su compañero ha sido defender el territorio y el agua. La Fiscalía General del Estado (FGE) no tiene respuestas de lo ocurrido. Vivimos día a día con sufrimiento y zozobra , expuso.

Asimismo, demandó a la FGE que, si ya tiene a dos arrestados por la ausencia de su cónyuge, como la institución indicó en septiembre pasado, actúe pronto, pues pone en entredicho su veracidad.

Reclaman resultados

Samantha Colón dijo saber que la investigación está estancada. Pedimos a los tres niveles de gobierno que agilicen las indagatorias; hay detenidos, pero es como si no los hubiera, todo sigue igual, no hay nada con el nuevo fiscal (aún no designado, luego de que Jorge Zuriel de los Santos renunció a la FGE en octubre anterior) .

A su vez, Gonzalo Molina González, activista por los derechos indígenas y ex preso político, exhortó: “No queremos show. Si hay detenidos y órdenes de aprehensión, se tienen que ejecutar. Ya no queremos más búsquedas, queremos resultados”.

También participaron en el acto el Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero y el Frente Popular Magisterial Guerrerense, entre otros organismos.