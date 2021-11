Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 11 de noviembre de 2021, p. 30

Tlapa de Comonfort, Gro., La gobernadora Evelyn Salgado Pineda convocó a los alcaldes y autoridades comunitarias a terminar para siempre con la violencia que padecen las mujeres en Guerrero con el fin de que no pierdan su libertad y dignidad por costumbres que deben ser superadas .

Tras poner en marcha la estrategia para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra niñas y adolescentes en la Montaña y la Costa Chica, señaló que el documento respectivo fue firmado por todos los alcaldes de los municipios de esas regiones, lo que, dijo, pone en evidencia la voluntad política de las autoridades.

La mandataria morenista adelantó que habrá un programa permanente de capacitación con instituciones de educación para detectar lo que afecta a este sector poblacional.

No podemos descansar y dar un paso atrás mientras siga existiendo la violencia en cualquiera de sus expresiones contra niñas y adolescentes que pierden su libertad y su dignidad por costumbres que deben ser superadas. Lo que no se nombra no existe. Vamos a caminar con las comunidades para construir una realidad distinta y mejor para todos , destacó.

Al acto, realizado en el Instituto Tecnológico de Tlapa de Comonfort, acudieron Belén Sáenz Luque, representante de la ONU Mujeres México; Violeta Pino, secretaria de la Mujer de Guerrero; Nadine Gasman Zylberman, presidenta del Instituto Nacional de Mujeres; Cecilia Narciso Gaytán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, entre otros, así como alcaldes y autoridades comunitarias.

Violeta Pino mencionó que, de acuerdo con una encuesta, en Guerrero 57 de cada 100 mujeres de 15 años o más ha sufrido un incidente de violencia en el hogar, laboral, escolar o comunitario .

El objetivo de la estrategia, sostuvo, es atender, sancionar y erradicar la violencia contra niñas y mujeres a fin de propiciar el cambio cultural basado en el respeto a los derechos humanos, así como en la igualdad entre hombres y mujeres.