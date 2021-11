▲ Un grupo de manifestantes, quienes se identificaron como ex trabajadores de aduanas, bloquearon desde ayer alrededor de las 8 de la mañana el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Durante la tarde anunciaron que permanecerían en la protesta toda la noche de miércoles para jueves. Mediante pancartas acusan haber sido despedidos por orden presidencial y piden diálogo con las autoridades y que se les reintegre al servicio público. Si no hay solución, aquí será el plantón , corearon e instalaron casas de campaña. Afirmaron que no se moverán hasta no tener respuesta a sus demandas. Foto Alfredo Domínguez