Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Jueves 11 de noviembre de 2021, p. 33

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que no se suspenderá el programa Ciudad al Aire Libre, que permite a los restaurantes extenderse hacia la calle, y se manifestó porque los conflictos para establecimientos que sobrepasen el espacio se resuelva con diálogo entre vecinos y restauranteros.

Luego de que la organización vecinal la Voz de Polanco interpusiera un amparo contra dicha estrategia, subrayó que se trata de un programa muy importante que no está pensado para los dueños de los restaurantes, sino para los trabajadores de esos negocios. No creemos que deba llegar a un amparo; además, el programa se publicó en abril, no creemos que esté en tiempo de ponerse este amparo .

Agregó que si bien la población adulta de la capital del país ya está vacunada, la pandemia por el Covid-19 sigue presente y Ciudad al Aire Libre da vida a la urbe .

Por eso, propuso que si hay un conflicto por el uso del espacio público por parte de los restaurantes, se establezca un diálogo con vecinos en el que participe el gobierno como mediador.