Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de noviembre de 2021, p. 21

Familiares de niños con cáncer se manifestaron ayer durante aproximadamente seis horas a las afueras de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tiempo en el que estuvo cerrada la circulación vehicular sobre la avenida Capitán Carlos León.

Allí, alrededor de una docena de personas –encabezadas por Omar Hernández, padre de un adolescente de 12 años que hace dos años está en vigilancia tras haber padecido leucemia– recriminaron al gobierno federal que nuevamente haya falta de medicamentos oncológicos, sobre todo en Veracruz, Guerrero y el estado de México.

Los tíos y padres de infantes amagaron con romper las pláticas que cada semana tienen con funcionarios del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), si continúa el desabasto de unas 16 claves de fármacos oncológicos.

Hernández señaló que han tenido 21 reuniones con autoridades del Insabi, y precisó que luego de que a fines de junio protestaron en ese mismo lugar, la situación había mejorado, pero desde hace unos dos meses nuevamente faltan medicinas. Queremos una solución definitiva, no que dos, tres meses llegue bien el medicamento y dos mal. Queremos que estén los medicamentos en tiempo y forma en cada hospital, según el protocolo de los tratamientos .