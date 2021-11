Georgina Saldierna y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de noviembre de 2021, p. 5

La insistencia de la oposición de modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 y la decisión de Morena de no admitir cambios de fondo retrasaron para hoy el análisis del dictamen en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se prevé que la discusión se alargue al menos hasta el sábado.

Anoche, la Comisión de Presupuesto aprobó el dictamen del gasto para el próximo año, tras seis horas de debate, donde PAN, PRI, PRD y MC plantearon modificaciones al documento y sostuvieron que el recorte de 4 mil 913 millones de pesos al INE es una venganza de Morena .

El coordinador del partido en el poder, Ignacio Mier, acotó que la revocación de mandato presidencial no está en riesgo por la disminución en el gasto del INE que, insistió, tendrá un incremento efectivo de 4 mil millones respecto a este año.

La bancada guinda y sus aliados dejaron claro que no cederán en las reasignaciones previstas y que su disposición a escucharlos era sólo para el desahogo, por lo que el dictamen se validó con 31 votos en favor y 24 en contra. No obstante, Morena ofreció negociar una mesa técnica con Hacienda para tratar de llegar a un acuerdo, pero al concluir la reunión esto no se había concretado.

El bloque Va por México (PAN, PRI y PRD) defendió su propuesta de recortar 190 mil millones de pesos al gasto federal, pero la mayoría en la comisión los acusó de atacar el gasto social. Nadie está contra las pensiones ni las becas , reviraron las bancadas opositoras.

En la presentación de posturas en la comisión, Carol Antonio Altamirano (Morena) manifestó que entre las razones para respaldar el proyecto de presupuesto está el hecho de que se da prioridad a la salud, donde se prevé un monto histórico de 793 mil 952 millones de pesos.

Como parte de este rubro, se consideran 28 mil millones para el programa de vacunación, de los cuales, 26 mil millones son para dosis contra el Covid; además, 19 mil millones para regularizar personal médico y técnico en los estados, y 6 mil millones para institutos nacionales de alta especialidad.