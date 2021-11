Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de noviembre de 2021, p. 3

En un mensaje videograbado desde la oficina del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un reconocimiento a los migrantes por su contribución para alcanzar niveles históricos en remesas y prometió insistir con su homólogo, Joe Biden, para la regularización de 11 millones de mexicanos. Al mismo tiempo citó dos veces al ex presidente Donald Trump, a quien calificó de respetuoso.

Voy a regresar a Estados Unidos, estoy comprometido con ustedes y no les voy a fallar, voy a hablar con el presidente Biden, que ha actuado de manera muy respetuosa, como también lo hizo el presidente Trump, porque nosotros no queremos confrontación, no queremos pleito, lo que queremos es que nos respeten porque somos un país libre, independiente y soberano, no somos una colonia de ningún país extranjero. Esto afortunadamente lo entendió el presidente Trump y también lo entiende muy bien el presidente Biden , aseguró.

Acompañado por el canciller Marcelo Ebrard y el representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, informó a los paisanos que volverá a Estados Unidos para visitarlos en las plazas. Les dijo también que ya estamos venciendo esa terrible pandemia y estamos también saliendo de la crisis .

El video, de 14 minutos –divulgado desde su cuenta de Twitter– fue grabado antes de la sesión del Consejo de Seguridad, presidido temporalmente por México, situación que es un timbre de orgullo para los mexicanos , consideró.

Les habló del llamado a la solidaridad que haría minutos más tarde para que los más ricos financien a los que menos tienen.