El eje de su discurso fue la corrupción, y en este sentido el mandatario mexicano subrayó que el más sólido fundamento de la seguridad para todas las sociedades y los Estados es el derecho a una vida libre de temores y miserias , pero el principal obstáculo para el ejercicio de ese derecho es la corrupción en todas sus expresiones: los poderes trasnacionales, la opulencia y la frivolidad como formas de vida de las élites, el modelo neoliberal, que socializa pérdidas, privatiza ganancias y alienta el saqueo de los recursos naturales y de los bienes de los pueblos y naciones. Sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones: política, ética, económica, legal, fiscal y financiera. Sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la migración y de graves conflictos sociales .

Y algo más: estamos en decadencia porque nunca en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos mediante el influyentismo y a costa del sufrimiento de otras personas, privatizando lo que es de todos o lo que no debe tener dueño, adulterando las leyes para legalizar lo inmoral, desvirtuando valores sociales para hacer que lo abominable parezca negocio aceptable .

Las rebanadas del pastel

Pero el tiempo pasa y nada cambia: hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas, de aquellos a los que se les ha negadoel derecho a la vida y a la dignidad humana. Unos países poseen abundantes recursos, otros nada. ¿Cuál es el destino de éstos? Morir de hambre, ser eternamente pobres ¿Para qué sirve entonces la civilización, para qué la conciencia del hombre, para qué las Naciones Unidas? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Basta ya de palabras, hacen falta hechos. Basta ya de abstracciones (Fidel Castro, Asamblea General de la ONU, 1979)

