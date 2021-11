A

yer comenzó en México el proceso de entrega de la pensión de adultos mayores y personas con discapacidad permanente. Corresponde al último bimestre del año y es por 3 mil 100 pesos. Este año el padrón cerrará con un millón 350 mil nuevas personas, por lo que incluirá a más de 9 millones 350 mil. En Nueva York, el presidente López Obrador propuso la creación de un plan mundial de fraternidad y bienestar , inspirado en el exitoso programa mexicano, con el objetivo de garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios.¿Cuáles serían las fuentes de financiamiento? Planteó el cobro de una contribución voluntaria, anual, de 4 por ciento de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta; una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial, y cooperación de 0.2 por ciento del PIB de cada uno de los países integrantes del Grupo de los 20. El fondo podría disponer cada año de alrededor de un billón de dólares y la entrega de los apoyos sería sin intermediarios. No por ambiciosa, la iniciativa es irrealizable. López Obrador encabezó el debate abierto de Alto Nivel Mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales: exclusión, desigualdad y conflicto , en su carácter de presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. También dijo que el principal problema del mundo es la corrupción.

Wedding planner

En algunos países existe un personaje llamado wedding planner. Literalmente, planificador u organizador de bodas. Se encarga de todos los detalles, desde contratar la sala de fiestas, la música y el vestuario. Probablemente hace falta un wedding planner al gobierno de la 4T, que, además, tendría la función de establecer hasta cuánto debe gastar una pareja en su boda para que no se considere un exceso. El tema no es superfluo, porque les ha costado el puesto a dos valiosos funcionarios que aparentemente violaron un código no escrito. Tómese nota de que la renuncia de Santiago Nieto a la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera no fue motivada por un acto de corrupción o incumplimiento de sus funciones.Su boda en Guatemala no fue organizada en secreto, invitó a todos los miembros del gabinete, incluso al presidente López Obrador. El texto de su renuncia publicado en Twitter es claro: “Antes de que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la #UIF. Mi lealtad es con el Presidente @lopezobrador_. Mi amor, para @C_Humphrey_J.” En opinión presidencial, había sido un escándalo.