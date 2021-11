Pide que la narrativa se materialice en hechos

as palabras se funden para provocar el discurso que retumba en todo el espacio y se regresa en un eco dislocado de la realidad, pretendida nobleza civilizada pulverizada en la barbarie. Escribo esto a propósito de la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la ONU.

Desde el esclavismo y feudalismo siempre ha sido el contubernio de poder político y económico, materializados en su único y verdadero dios: el dinero y el mercado. Esta es toda la historia humana, inequívoca que no podemos omitir para transformarla.

Mucho trabajo imaginar a los nombres y empresas más ricas del mundo aportando 4 por ciento de sus fortunas y a los países del G-20, del que México es miembro, 2 por ciento de su PIB para fondo de ayuda a los más pobres.

Es como pedir solidaridad a la ambición y fraternidad al avaro.

Total antinatura del capitalismo imperialista, pues la explotación depredadora y la concentración de riqueza: uno por ciento posee 80 por ciento alcanza hoy su máximo histórico. Aquí adentro sigue el pendiente, sacudirnos al régimen prianista y el neoliberalismo. La mejor narrativa no es nada si no se materializa en hechos.

Ismael Cano Moreno

Académica de la UNAM, víctima de violencia racista

En estos tiempos de pandemia, diversos problemas sociales se han exacerbado sin que reparemos en el peligro que constituyen para preservar las sociedades humanas y tener una sana convivencia.

Además de la enorme violencia que cruza nuestro país, otro terrible problema estructural que actúa infectando a millones de personas de manera silenciosa, e igual acaba con vidas humanas –con la connivencia de la sociedad– es el racismo.

Como catedratica en la UNAM desde hace más de una década, me he dedicado en las aulas y en mi actuar personal a luchar contra la discriminación y el racismo, a evidenciar los males que entrañan. El racismo, como sistema de poder que jerarquiza a grupos poblacionales por características biológicas, deshumaniza los cuerpos y avala que se les violente, incluso que se les asesine.

El racismo vuelve los cuerpos desechables. Hoy, de manera personal he vivido esto, he sido violentada en razón de género y discriminada por mi color de piel. Soy orgullosamente afromexicana y reconozco mi valía como ser humano; por supuesto, he iniciado los procedimientos correspondientes ante las agresiones sufridas. Visibilizar el racismo es parte de la lucha contra éste. Reconocer que somos una sociedad racista y excluyente permitirá avanzar en la deconstrucción de esta mentalidad que pervive silenciosa, pero activa, en gran parte de la población de nuestro país. Hoy no ha importado mi dedicación a la investigación en favor de este país ni mi entrega a los alumnos. Hoy sólo ha importado el color de mi piel. Por éste me han proferido insultos. Ante ello respondo: seguiré trabajando por la deconstrucción del racismo en nuestro país, porque esta nación es pluricultural y diversa, y en ello radica su profunda riqueza. Hoy digo que yo soy mucho más que la melalina que porto en mi piel, y seguiré aportando riqueza para mi país.