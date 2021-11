Elio Henríquez y Javier Salinas

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de noviembre de 2021, p. 37

Doce personas murieron y tres resultaron lesionadas, entre ellas dos menores de edad, al chocar dos camionetas de pasajeros en el tramo Palenque-Playas de Catazajá, la madrugada de ayer, informó la Fiscalía General de Chiapas (FGE).

El organismo precisó que los heridos son los migrantes hondureños Glenda Rivera Perdono, de 27 años; Mauricio Fernando Silva Rivera, de cuatro, así como otro menor, a quien nombró sólo por las iniciales KJSM, el cual iba acompañado por su padre, Mario Alejandro Sánchez.

Las autoridades no descartan que entre los fallecidos haya indocumentados centroamericanos, pues la vía en que sucedió el percance es una ruta que muchos de ellos siguen para tratar de llegar a la frontera norte; no obstante, hasta el cierre de la edición no habían sido identificados los cuerpos debido a que quedaron calcinados por el incendio que provocó la colisión.

En un comunicado, la fiscalía señaló que en el sitio se encontraron dos vehículos marca Toyota modelo Hiace; en uno de ellos había siete personas sin vida y en el otro, cinco.

Manifestó que los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense para realizar las necropsias de ley y los pasajeros que sufrieron lesiones fueron trasladados al hospital general de Palenque.

El Sistema Estatal de Protección Civil (PC) explicó que el accidente ocurrió aproximadamente a las cinco de la madrugada, aunque no dio a conocer las causas.

En tanto, una fuente oficial detalló que una de las camionetas, que utilizaba gas como combustible, ocasionó que se propagara rápidamente el fuego luego del choque.