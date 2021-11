Líder invicto con 31 puntos, Brasil, ya tiene puesta la mente en el sorteo de la Copa, el 1º de abril en Doha, y negocia amistosos de preparación. No es que subestime la clasificación, pero no existen antecedentes de una selección sudamericana que con ese puntaje haya quedado fuera del Mundial desde que rige el formato todos contra todos.

Argentina, que también podría asegurar su clasificación en esta doble jornada, aguarda por la recuperación de su capitán Lionel Messi, quien todavía padece las secuelas que le dejó en la rodilla izquierda la violenta patada que le propinó el venezolano Adrián Martínez a principios de septiembre en las eliminatorias.

La Pulga está en duda para visitar el viernes a Uruguay en Montevideo, un duelo que se prevé áspero por las urgencias del local de mejorar su imagen tras las goleadas que le propinaron Brasil y Argentina en octubre y que amenazaron la continuidad del veterano entrenador Óscar Tabárez.

Con Brasil y Argentina casi adentro del Mundial, las seis fechas que restan para completar la clasificatoria, para los demás equipos de la zona cada partido es una amenaza de quedar eliminados.

Ecuador, tercero con 17 unidades, no quiere repetir la pesadilla del proceso hacia Rusia 2018. Colombia deberá rencontrase con el gol que se le negó en la triple fecha de octubre si no quiere perder el último puesto de clasificación directa. No es una buena señal la ausencia de su goleador Radamel Falcao por una lesión muscular.