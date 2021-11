C

uando Lula dijo –y comenzó a ponerlo en práctica– que iba a gobernar para todos, pero especialmente para los más necesitados, comenzó una nueva era en la vida de Brasil y en la propia vida. Ya no nos toparíamos con personas, niños, familias, durmiendo y viviendo en las calles, como regla, el escenario más difícil para vivir en el país más desigual en el continente más desigual del mundo.

El programa Bolsa Familia se convirtió en el símbolo de que ya nadie sería abandonado en el país. Que los gobiernos busquen y se ocupen de los más necesitados. Que gobernar –como dice el propio Lula– es cuidar a las personas. Una definición que horrorizaría a los politólogos sofisticados, pero que representa algo muy concreto para los cientos de millones de pobres de Brasil.

Era la idea de que los gobiernos no se preocuparan sólo por lo que está sucediendo en Brasilia, en el Congreso, en la bolsa de valores y en Washington. Que mediarían su éxito reduciendo la pobreza, el hambre, la miseria y la desigualdad, y no con el apoyo que tendrían de los medios de comunicación y entidades empresariales.

Era la idea de que el abandono es lo peor que le puede pasar a una persona. Que nadie mire tu hambre, tu frío durmiendo en la calle, que crucen la calle para no tropezar contigo, que tienes tu cama y tu casa en la acera. Que finjan que no ven que son familias, niños y ancianos, que están sentados o acostados en las plazas, que deben estar hechos para paseos y ocio y no para el refugio de los ­abandonados.

Que el auxilio a los más necesitados no dependeria del ánimo del presidente de turno, de las relaciones con el Congreso, que no sería aplazado de diciembre para marzo, como si no supieran que en 90 días y 90 noches a más de hambre y de desamparo para millones de personas. Como si el techo de gastos pudiera cubrir a los abandonados cuando llueve en las plazas y calles. Como si discutir si 400 reales o 220 significaba complacer a Paulo Guedes y dejar a millones de niños pobres sin la leche de cada ­mañana.