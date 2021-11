Hace más de tres años lo hicieron por primera vez y sólo hasta que bloquearon el acceso principal a la terminal aérea lograron la atención y respuesta de las autoridades.

Ahora, cada martes presentarán un informe sobre el desabasto: medicamentos faltantes, cantidades y hospitales. Insistieron en que se les debe dar una solución definitiva que contemple un cambio en las reglas y en las instituciones .

Está demostrado, dijeron, que el Insabi fracasó. Tampoco la ONU logró comprar y traer el medicamento que necesitamos en México en tiempo y forma .