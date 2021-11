Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Martes 9 de noviembre de 2021, p. 9

El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que ya no debe haber escuelas cerradas , porque se ha demostrado que la asistencia a clases presenciales no es causal de incremento de contagios de Covid. Además, comentó, si vamos a tener abiertos centros comerciales ¿por qué no las escuelas?

Durante la presentación de la campaña comercial El Buen Fin, el mandatario hizo un recuento de indicadores favorables: 84 por ciento de los adultos en el país tienen al menos una dosis de la vacuna anti-Covid. En otros países el porcentaje es más bajo. Entonces, (vamos) a continuar el plan de vacunación y esto va a ayudar mucho a que sigamos resolviendo el problema de la pandemia .

Además, puntualizó, se espera un nivel sin precedentes en recepción de remesas, de unos 50 mil millones de dólares, 10 mil millones más que en 2020, y hay cifras favorables de la generación de empleos formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como mayor recaudación tributaria, particularmente 10 por ciento más del impuesto al valor agregado.