En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, reiteró que él no ordenó ni dio instrucciones para que se investigara o castigara al ex candidato presidencial del PAN, no es mi fuerte la venganza . También refirió que la denuncia, radicada en la Fiscalía General de la República (FGR) apunta a que el panista recibió el dinero; lo entregó el director de Pemex de entonces, o eso es lo que él declaró, que le entregaba el dinero a Ricardo Anaya y que él lo repartía a los legisladores .

En tono irónico, el Presidente subrayó: “es un pleito fuerte, ya saben ustedes cómo son estas cosas. Es como el corrido de Los Tigres del Norte, de Camelia, la texana, Traición y contrabando, una parte que dice que la traición y el contrabando son cosas incompartidas, incompatibles, pues.”

–¿Que regrese a México? –se le preguntó.

–Que regrese, que informe, que aclare su situación. Y, además, la Fiscalía o quienes lo acusan, pues tienen que presentar pruebas, no es nada más fabricar delitos, y dar la cara. A mí me desaforaron y me iban a meter a la cárcel, y no me amparé y enfrenté la embestida del régimen: (Vicente) Fox, en contubernio con el presidente de la Suprema Corte de aquel entonces, y de todos los medios y de partidos, (Manlio) Beltrones, (Emilio) Chuayffet, todos juntos.

López Obrador exigió al panista aclarar su ruptura con el ex mandatario federal. “Él estableció una muy buena relación con el ex presidente Peña Nieto, eran como socios, políticamente hablando. Entonces, de repente se rompió ese acuerdo y ya en campaña, porque me consta, en un debate lo planteó, él habló de que si ganaba iba a meter a la cárcel al presidente Peña. O sea, hubo una muy buena relación y luego ruptura, pero fuerte.

“Cuando hubo buena relación se habla de que él recibió dinero –eso es lo que está en la denuncia– para repartirles a los legisladores de su partido y que votaran a favor de la reforma energética. Ese es el tema de fondo”.