Sin embargo, el manejo de esa información, añadió, es también materia utilizada por los medios de comunicación, “pero sobre todo los machuchones”, porque el diplomático ha dicho también que el gobierno de México está siguiendo los pasos de Franklin Delano Roosevelt, nada más que eso no lo destacan , de ahí que lo conveniente es no engancharse ni calentarse.

Puso de ejemplo que recientemente Wall Street Journal publicó declaraciones del ex candidato y ex legislador panista Ricardo Anaya, en las cuales pasa de acusado a víctima. En todos lados hay mal periodismo o periodismo sin objetividad, sin profesionalismo, sin ética, no es nada más aquí .

El Presidente informó que tras su agenda de hoy en la ONU, el miércoles iniciará visitas de trabajo en varias entidades.