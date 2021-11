De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 9 de noviembre de 2021, p. 3

Luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se pronunció por no discutir la reforma eléctrica hasta concluir las próximas elecciones debido a las recientes declaraciones del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, éste respondió que no es moneda de cambio la iniciativa presidencial y convocó a las fuerzas políticas a actuar con madurez.

La semana pasada, tras afirmar que Morena ganará todas las gubernaturas en juego en los comicios del próximo año, Delgado sostuvo que al partido guinda le tocará borrar al PRI del mapa electoral , lo cual generó inconformidad en el tricolor.