a hay suficientes detenidos por corrupción como para organizar una posada navideña tras las rejas; sin embargo, habrá un ausente: Ricardo Anaya. Un juez le obsequió que no se presente a declarar –eso sí, personalmente– hasta el 31 de enero del próximo año. La comparecencia era ayer. Podrá disfrutar en completa libertad el puente Guadalupe-Reyes gracias a la generosidad de Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. Si no se presentara el año próximo (¡no, bueno!), entonces posiblemente la Fiscalía General de la República girará orden de aprehensión. Ya habrá tenido tiempo de esconderse.

