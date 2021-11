Es otra clara demostración de la persecución a los científicos y el más reciente paso del gobierno en una estrategia de ataque sistemático a la ciencia y la tecnología , escribieron.

Bolsonaro ha enfrentado duras críticas de la comunidad científica por los recortes que realizó al presupuesto de investigación y tecnología, su constante rechazo a los hallazgos científicos.

Benzaken, directora del destacado instituto de salud Fiocruz en la región amazónica, sostuvo que estaba extremadamente honrada por la decisión de sus colegas de rechazar sus medallas ante lo que llamó un trato poco elegante del gobierno hacia ella y Lacerda.