Geovani Aguilar, uno de los manifestantes, dijo: No es justo que a ellos (a los opositores a Trujillo Morales) les quieran dar su concejo y no nos den a nuestros familiares. ¿Por qué se niegan? ¿Ya los mataron?

De hecho, este lunes el edil reapareció en Tuxtla Gutiérrez para ofrecer una conferencia en la que afirmó que en el Congreso del estado se cocina su desafuero, luego de que la fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación en su contra por el delito de homicidio.

En estos momentos se está cocinando mi desafuero en la Comisión de Justicia. Sí o sí. Me dicen que hay personalidades muy poderosas en mi contra, que no me quieren , dijo en la reunión con los reporteros.

Sostuvo: “Ya tengo en mis manos una carpeta de investigación en mi contra porque me acusan de un asesinato que yo no he cometido (…) Tal vez sea mi última conferencia porque me privarán de la vida o de la libertad”.