Para la médico, la meta de obtener los fondos y construir el centro de salud se superó con mucho porque se trata de un sueño sagrado que viene desde los dioses y a la vez conecta profundamente con la lucha por la autonomía.

Destacó el hecho de contar con un consultorio “inspirado en el sistema de salud de los caracoles, en los principios zapatistas, la combinación de la medicina tradicional, la espiritualidad y la experiencia que dejan los ancestros con la medicina de los de bata blanca.

Somos wixaritari y tepehuanos, sí, pero también somos zapatistas y esta clínica es una serie de milagros. Es muy intencional dejar claro que si no hay tierra no hay vida, si no hay vida no hay salud, si no hay salud no hay vida , puntualizó Daisy, hija de padres tepehuanos con formación médica en Cuba, quien forma parte de una brigada de salud integrada por hermanas y hermanos de distintos países.

Manifestó que el centro de salud da continuidad a lo que por años los caracoles zapatistas han logrado al compartir saberes, recibir a la gente para que no tenga miedo y sepa que llega a un lugar para sanar y no para ser discriminado o con temor de que le vayan a cobrar.

Tenemos mucha fe en que podremos resolver los problemas que vengan con los compañeros promotores de salud, así como lo han hecho los compañeros zapatistas aplicando sus principios de caminar preguntando, de proponer, no imponer, y todos los demás principios sagrados que ahora los veo, admiro y entiendo más que nunca, porque veo cómo podemos cultivar y hacer estos sueños florecer aplicándolos .

El festejo de los habitantes de San Lorenzo Azqueltán no es para menos. La clínica es pequeña, pero está bien acondicionada, llena de gente que sonríe. A unos pasos está la clínica estatal, una construcción amplia con mallas que la circundan, con dos ambulancias estacionadas, no sólo sin pacientes, sino también sin personal ni servicio.