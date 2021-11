Roberto de la Rosa Dávila pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador porque Minera Tayahua ha actuado de manera ilegal contra nosotros, que somos originarios, nativos de ahí. Llegó a Salaverna y nos despoja de nuestro territorio, de manera injustificada, con corrupción .

En 1998 la compañía de Carlos Slim Helú extrajo cobre, así como plata y oro, de la mina subterránea cuyo acceso principal se ubica al norte de Salaverna. Desde 2007 (en el gobierno de Felipe Calderón) Minera Tayahua comenzó a persuadir a los habitantes de que se fueran con la finalidad de desaparecer la localidad y abrir la mina a cielo abierto.

Slim Helú tiene la concesión para explotar el subsuelo, pero no ha demostrado ser propietario del terreno donde se asienta Salaverna. Los lugareños han interpuesto denuncias por las vías penal, civil y agraria, para defenderse del despojo. Ellos tampoco tienen títulos de propiedad de sus casas y tierras, porque la mina y la comunidad están sobre un polígono de 4 mil 650 hectáreas, considerado por el Registro Agrario Nacional tierras nacionales , es decir, siguen jurídicamente bajo dominio de la nación .

Sin embargo, la minera no envió a sus representantes legales el 29 de septiembre ni el 5 de noviembre a las audiencias donde campesinos de Salaverna exigen que se anule un dictamen presuntamente ilegal, emitido por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) 11 días después del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, donde se da derecho de preferencia a la empresa para adquirir al gobierno federal esas tierras, pasando por encima del derecho a la petición previa que hicieron los campesinos y sus familias, quienes siempre han vivido ahí.

Señala colusión de autoridades

Efraín Arteaga Domínguez, abogado de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y asesor de Roberto de la Rosa, afirmó que la Sedatu incurrió en una grave irregularidad, pues “hay un principio de derecho que estipula que el que es primero en tiempo es primero en derecho, y estas comunidades (Salaverna, Majadas y Santa Olaya) tienen siglos poseyendo esas tierras.