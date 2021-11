Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 9 de noviembre de 2021, p. a10

Cada pelea de Saúl Canelo Álvarez trae consigo temas recurrentes. La victoria persistente, la duda de si es el mejor de la historia del boxeo mexicano y si en su próximo reto, por fin, enfrentará a su compatriota David Benavidez. La primera, como acostumbra en sus combates más recientes, fue demoledora; la segunda, cada vez hay más gente convencida de que está realizando hazañas sin precedentes; la tercera aún es un enigma.

“No hay que buscarle, Canelo es el mejor boxeador mexicano en la historia”, afirma sin titubeos José Benavidez, padre y entrenador de David Benavidez, quien es señalado como el rival lógico en el camino del pelirrojo.

“Canelo es el mejor por todo lo que ha hecho, las metas alcanzadas, es un gran peleador y el mejor libra por libra, de eso no hay discusión”, insiste don José.

“Pero hay que decirlo, Canelo puede ganar todos los cinturones del mundo, pero jamás será el campeón del pueblo. Para eso es necesario meterse en el corazón de la gente y eso parece que nunca lo va a conseguir. Ni por asomo puede compararse con Julio César Chávez.”

El entrenador nacido en Guerrero y radicado hace décadas en Estados Unidos dice que le sorprende la resistencia de mucho público mexicano para aceptar al Canelo. Hubo boxeadores que triunfaban y a pesar de sus probables defectos los querían de forma genuina, y recuerda al Púas Olivares, Salvador Sánchez y, desde luego, Julio César Chávez. Por eso no entiende por qué no aceptar a un boxeador jo-ven que gana todo. No lo sabe y piensa que nadie tiene la respuesta.