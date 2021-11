Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Martes 9 de noviembre de 2021, p. 29

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a los jóvenes a ser parte de la transformación de México y a que nunca más haya un gobierno que convierta la educación pública en un privilegio, como ocurrió en el pasado.

Al encabezar la entrega de becas Benito Juárez (programa social del gobierno de la República) a estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), indicó que los 800 pesos que reciben cada mes los alumnos de bachillerato de escuelas públicas es resultado de un cambio profundo, de una decisión ciudadana que eligió un gobierno que ve a la educación como un derecho.

Así que, como jóvenes, no dejen de ser parte de la historia del país, no dejen de ser parte de la historia de la transformación de nuestro país, y que nunca más haya un gobierno que convierta la educación pública en un privilegio y no en un derecho , expresó la titular del Ejecutivo local, quien estuvo acompañada por la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, y el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval.

Al señalar que estamos viviendo tiempos extraordinarios , recordó que cuando fue estudiante de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México formó parte de un movimiento estudiantil que se opuso y evitó la privatización de la educación pública.

La educación, un derecho

Pero hoy, agregó, la educación es un derecho y no un privilegio, y ésa es la esencia del proyecto y del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque hoy no solamente se da acceso a los jóvenes a estudiar, sino que además se les da un apoyo para que no abandonen sus estudios por falta de recursos.