Tenemos comunicación directa con ellos, hasta donde sé no hay alguna otra inquietud y como lo dijo el señor canciller en días pasados, si hay algún servicio exterior cuidado en el mundo es el mexicano, y hemos estado en plena comunicación con ellos , afirmó Poblano Silva.

Ante el temor a posibles represalias, sobre todo después de que se abrieron los concursos de ascenso e ingreso, prefirieron, por ahora, no revelar sus nombres. Dirigieron en particular sus reclamos hacia el director general del Servicio Exterior y Recursos Humanos de la SRE, Moisés Poblano Silva.

Empleados del SEM expusieron lo anterior y detallaron que son varias las problemáticas acumuladas por varios sexenios, las cuales hasta ahora no han sido resueltas. Aseguraron que no existen canales de comunicación e intercambio con los altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), como tampoco se dieron con administraciones anteriores.

Sin embargo, técnicos administrativos, secretarios y ex funcionarios que han manejado el SEM y que han sido embajadores expusieron otra realidad. Una de sus más grandes inquietudes es que en más de dos décadas sus salarios no se ha incrementado. También destacaron que en cada cambio de administración se dan nombramientos políticos –válidos por ley– en altos puestos diplomáticos y en el seno de la SRE.

Esto, además de desincentivar, genera que los nuevos no confíen en nosotros, pues nos consideran parte del gobierno anterior y en definitiva no es así. No negamos que hay trabajadores ineficaces, pero en general el SEM está conformado por profesionales comprometidos , señalaron.

El embajador David Nájera, presidente de la mesa directiva de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano (ASEM), instancia que representa a más de 600 miembros de ese cuerpo diplomático, indicó en entrevista que a esta agrupación no le interesa confrontar ni destruir, pero deberá atender las quejas de sus agremiados.

La certidumbre escalafonaria y geográfica motivaría mejor ambiente entre estos profesionales que brindan un servicio al país. Los compañeros han expuesto que no hay interlocución y falta de sensibilidad , expuso.