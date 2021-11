El sentido común y el pragmatismo político sugerirían que, ante lo que parece ser una amenaza existencial, una sinergia entre el sector público y privado, no sólo es deseable, sino necesaria. No obstante, la aproximación a este tipo de cuestiones suele realizarse bajo el marco teórico que propone una disyuntiva entre Estado y mercado.

Quienes abogan por ampliar las capacidades del Estado para controlar los excesos del capitalismo financiero, entre ellos la contaminación, han señalado legítimamente que políticas adoptadas por las diversas conferencias de la ONU disminuyen el espacio para adoptar medidas propias, lo que reduce el espacio de la soberanía nacional, especialmente en el caso de los países en vías de desarrollo que sacrificarían el crecimiento económico para cumplir con los objetivos establecidos.

Quienes argumentan a favor de una solución internacional al cambio climático han señalado acertadamente que los esfuerzos aislados no son suficientes y que las consecuencias del calentamiento global, como su nombre lo sugiere, son inevitables y transfronterizas. La deforestación del Amazonas brasileño, por ejemplo, puede tener consecuencias ambientales catastróficas en otros países que no tienen potestad sobre el territorio afectado.

La discusión sobre el papel que deben adoptar el Estado y el mercado en la lucha contra el cambio climático se da en un contexto en el cual ambas entidades enfrentan una crisis de legitimidad por la falta de representatividad política en las democracias occidentales que ha sido acentuada por una sensación de creciente desigualdad económica.

Sin embargo, el marco conceptual que opone Estado y mercado, tanto en su versión nacionalista como en la vertiente global , no será suficiente para abordar el problema climático mientras no se logre incorporar la dimensión local a la discusión. Un pronóstico certero sería que las políticas ambientales propuestas por el Estado que no resuelvan problemas locales no contarán con el respaldo de la comunidad. Las medidas financieras globales serán percibidas como instrumentos de coerción financiera o fiscal si no se traducen en recursos para las comunidades infranacionales.

Atender el cambio climático requiere desarrollar acciones que incluyan a las entidades políticas como el municipio, condado, ciudad, estado, región, etcétera, como centro de las acciones. Mientras no se hable de municipalismo energético o ambientalismo municipal la batalla estará perdida. El reto político de las siguientes generaciones consiste en aterrizar y armonizar los esfuerzos globales con en el ámbito local.

Esperemos que los acuerdos alcanzados en Glasgow se materialicen en un avance tangible para detener el calentamiento global; de no ser así, la humanidad en su conjunto seguirá viviendo tragedias naturales a costa de muchas vidas en donde ninguno está exento.