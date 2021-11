Se rompieron las cadenas, pues no podíamos salir de Chiapas; hemos roto las primeras cadenas al salir del estado cárcel, pero sabemos que Oaxaca es igual de duro o peor, por lo que pedimos la ayuda de los pueblos en resistencia que han luchado tantos años contra un gobierno represor.

Mujica sostuvo que el gobierno federal ha hecho todo para parar esta caravana y los pueblos en resistencia de Oaxaca saben lo que es la resistencia, y que ésta es una lucha que nosotros vamos a ganar .

Reiteró que sabemos que en Oaxaca nos tienen preparadas más trampas, más represión y persecución; al gobierno estatal sólo le pedimos que nos deje pasar .

–¿La caravana sigue firme en su propósito de llegar a la Ciudad de México?.

–No sólo firmes, estamos dispuestos a lo que sea para llegar. Y no vamos a aceptar ningún documento. No salimos de Tapachula para llegar a otra cárcel. A los que les están ofreciendo una visa, es una trampa porque los obligan a aceptar un documento que no les sirve, pues no les da permiso de viajar por cualquier parte del país.

Según el director de la agrupación Pueblo sin Fronteras, la caravana que partió el 23 de octubre de Tapachula está integrada por 4 mil migrantes, pero según el Instituto Nacional de Migración, son menos de 2 mil personas.