Además de expulsar o suspender de forma arbitraria a quienes se quejaran o no pudieran cumplir sus metas de siembra, así fuera por enfermedad, los responsables de SV están empecinados en traernos cedro rojo, que no pegó acá, cuando estamos acostumbrados a sembrar coco, mango, chicozapote, que es lo que se da en la región .

“Estuvimos trabajando durante un año, comprando las plantas y pagando los materiales del vivero de nuestra bolsa, cuando en las reglas de operación veo que no tendríamos que haberlo puesto nosotros. Le hice esa observación a la facilitadora y al coordinador territorial y me empezaron a amenazar con darme de baja, porque yo era muy conflictivo”, recordó.

De igual forma, aseguraron, no les han proporcionado los insumos para alcanzar dichos objetivos; no han realizado una planeación adecuada del tipo de vegetación que debe sembrarse en cada tipo de suelo y han retenido los pagos de algunos derechohabientes sin explicarles la razón de ello.

Por su parte, Crispín Osorio, también participante del programa en la región del Istmo, señaló que las autoridades presionaron a los integrantes de su CAC para que contrataran a las empresas Gemasol y Conagro como abastecedoras de materiales, a pesar de que algunos agricultores consideraron elevados sus precios y quisieron emplear a negocios locales.

Asimismo, denunció que los responsables de SV exigen una cuota de siembra de mil 800 plantas para finales de este año, pero no hicieron examen del tipo de terrenos de la región y qué plantas pueden crecer. De poco más de mil plantas que sembré, sólo me sobrevivieron 600, y hasta después me dijeron que esas no eran las ideales. ¡Mira en qué momento me lo vienen a decir! .

Un tercer agricultor, que solicitó el anonimato, afirmó: A muchos les han suspendido pagos sin explicación, y cuando les preguntamos, nos dicen que nos los van a regresar, pero mientras ¿dónde quedan? Queremos que se llegue a fondo para saber qué pasa con eso .

Este diario le solicitó a la Secretaría del Bienestar un posicionamiento sobre el tema, pero la institución declinó hacer comentarios al respecto.