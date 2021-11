Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Lunes 8 de noviembre de 2021, p. 6

El senador de Morena Alejandro Armenta solicitó que el titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) comparezca en comisiones del Senado para que explique por qué se entregaron concesiones irregulares y por qué no ha actuado al respecto. En entrevista, dijo que en 10 años, en varios estados se han otorgado concesiones a empresas que no cumplen con la regulación, o no tienen permiso de Protección Civil o de uso de suelo.

En Puebla, la semana pasada, de no haber actuado con prontitud la Guardia Nacional y el gobierno del estado , la explosión de una toma clandestina en Xochimehuacán pudo haber ocasionado una catástrofe , indicó.

Armenta, senador por el estado de Puebla y presidente de la Comisión de Hacienda, e integrante de la de Energía, preguntó: “¿Cuántas muertes debe haber por negligencia de la CRE para que citemos al titular (Leopoldo Melchi) y nos explique por qué entregó concesiones irregulares y por qué no actúa?

¿De qué tamaño tiene que ser la desgracia en cualquier parte de la República para que se le exija a la CRE que actúe? Lo que está ocurriendo (las explosiones de ductos y gasoductos) es por omisión o ineptitud, no quiero pensar que por complicidad.