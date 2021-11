¿Cuál creen que es el país más avanzado del planeta en vacunación contra el Covid-19? Descartemos a Estados Unidos, pues allí no han podido vencer la resistencia de millones de personas que siguen pensando que no es necesario inmunizarse. Están parapetadas en leyendas urbanas como que se trata de una conspiración siniestra para convertirlos en robots. Además, la Corte Federal de Apelaciones del quinto circuito otorgó una suspensión de emergencia al requisito de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, la cual obligaba a los trabajadores a aplicarse la vacuna antes del 4 de enero de 2022 o deberán usar cubrebocas y hacerse una prueba semanal. El secretario de Justicia estatal del estado de Luisiana, Jeff Landry, dijo que la medida evita que el presidente Joe Biden siga adelante con esta extralimitación ilegal. El presidente no impondrá procedimientos médicos al pueblo estadunidense sin las revisiones e imparcialidad permitidas por la Constitución , según un comunicado del republicano Landry. Tampoco es China el país más adelantado, ya que le pega la cuarta ola con fuerza, ni Alemania o Canadá. Según la agencia Bloomberg, el país más avanzado es Cuba. Ha vacunado a 100 por ciento de su gente y ahora va por una dosis de refuerzo. (Bloomberg no es precisamente una publicación afecta al socialismo isleño, vale recordar). Mayor mérito hay si consideramos que científicos cubanos han desarrollado sus propios biológicos y ahora los exportan. También habrá que recordar que algunos enfermos de ideología torcida se burlaron cuando una brigada de médicos vino a nuestro país a echarle la mano a la Secretaría de Salud.

Abren garitas

Por fin llegó el día: este lunes deberán reabrirse las garitas a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, desde Tamaulipas hasta Baja California.

No tienen un horario uniforme. En una ciudad, por ejemplo, donde operan dos cruces pueden coexistir dos diferentes. Es el caso de Mexicali. La vieja garita de avenida Madero que conduce a Calexico está abierta las 24 horas. Pero la otra cierra por la noche, funciona con horario comercial. Todas fueron cerradas desde hace año y medio por el gobierno de Estados Unidos para evitar contagios. Si vemos a distancia lo que ocurrió, la medida no dio resultado completo y en cambio está matando al comercio fronterizo… de Estados Unidos. Justo se abre el tránsito a pie y en automóvil cuando ya se anuncian las grandes ventas de fin de año, para empezar el black friday. Moraleja: los negocios del otro lado de la frontera no pueden sobrevivir sin el consumidor mexicano.

Fin de semana

¿Cómo pasó el fin de semana el ex director de Pemex, Emilio Lozoya? En una celda y con uniforme de reo. No iba preparado a la audiencia, ni siquiera llevaba chamarra. Su defensa está siguiendo la ruta del caso de Alonso Ancira: libertad a cambio de reparación del daño. Es posible, pero el trámite es tardado. Lo más probable es que pasará la Navidad en su encierro. No es la primera vez que pisa el tanque, ya antes estuvo preso en España.

Malas noticias para Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el amparo y legitima la orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero contra el narcogobernador de Tamaulipas.

